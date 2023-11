Disneyland Paris

Disneyland Paris verwelkomt hoofdpersonage uit nieuwe Disney-film Wish

Bezoekers van Disneyland Paris kunnen de komende weken het hoofdpersonage van de nieuwe Disney-film Wish ontmoeten. Wish draait om Asha, een 17-jarig meisje uit het koninkrijk Rosas. Tot en met zondag 7 januari is ze dagelijks aanwezig in het Walt Disney Studios Park.

Ze verschijnt vanaf vandaag in het Animation Celebration-complex, waar normaal gesproken meet-and-greets plaatsvinden met sneeuwman Olaf uit Frozen. Speciaal voor Asha kwam er een nieuw decor met kunstgras, een boomstronk, bloemen en paddenstoelen met oogjes.

Ook zijn twee andere filmkarakters zichtbaar: de geit Valentino en de ster Star. Animation Celebration, gelegen in parkdeel Toon Studio, huisvest verder de show Frozen: A Musical Invitation, een tekenlokaal en een souvenirwinkel. De shop staat nu ook in het teken van Wish.



Première

Wish ging afgelopen week in première, op woensdag 22 november. De stem van Asha wordt verzorgd door actrice Ariana DeBose. Zij was onlangs nog in Disneyland Paris voor het opvoeren van een nummer uit de film, als onderdeel van de marketingcampagne.