Disneyland Paris

Disney-ontwerper weet het zeker: Disneyland Paris schrapt Star Wars-gebied

Disneyland Paris heeft de plannen voor een nieuw Star Wars-themagebied geschrapt. Dat beweert voormalig Disney-ontwerper Jim Shull op social media. In 2018 werd bekend dat het Walt Disney Studios Park op termijn uitgebreid wordt met een groot Star Wars-gedeelte. Het project zou in 2025 afgerond moeten zijn.

Het was de bedoeling om een aangepaste versie neer te zetten van Galaxy's Edge, het Star Wars-gebied in de Amerikaanse Disney-resorts. De afgelopen jaren heeft Disney het Star Wars-project echter volledig doodgezwegen. Woordvoerders weigeren inhoudelijke informatie te geven over de status. Er gaan al geruime tijd geruchten dat de uitbreiding niet doorgaat.

Oud-imagineer Shull twijfelt daar inmiddels niet meer aan, geeft hij aan in een bericht op X. "Hoewel een Galaxy's Edge-versie met één attractie werd aangekondigd voor de expansie van het Walt Disney Studios Park, is dit onderdeel afgeblazen", schrijft hij onomwonden. Waar hij zich op baseert, zegt hij er niet bij.



Star Tours

De ontwerper benadrukt dat er nog wel een Star Wars-hoekje ligt in het aangrenzende Disneyland Park. Hier zijn onder meer vliegsimulator Star Tours en meet-and-greet-locatie Starport te vinden. "Waarschijnlijk zal dit Star Wars-land nog tientallen jaren blijven staan."



Shull was de afgelopen decennia medeverantwoordelijk voor attracties als Casey Jr., Le Pays des Contes de Fées, Le Passage Enchanté d'Aladdin, Rock 'n' Roller Coaster, Crush's Coaster, Cars Quatre Roues Rallye, RC Racer en Slinky Dog Zigzag Spin. Na 33 jaar bij The Walt Disney Company nam hij eind 2020 afscheid.