Efteling

Foto's: Efteling verwelkomt tientallen lichtgevende vlinders

In de Efteling zijn tientallen blauwe vlinders verschenen. Op het Hartenhof, het plein naast de attractie Symbolica, is deze week een grote zwarte truss-constructie neergezet. Daar worden de vlinders één voor één aan bevestigd. Tijdens de Winter Efteling geven de decorelementen licht.

Bezoekers kunnen uiteindelijk onder de lichtobjecten door wandelen. Zo dient het tafereel na zonsondergang als een blikvanger en een fotolocatie. Op het Hartenhof staat normaal gesproken alleen worstenkar De Smaeckmaker. Het winterseizoen in de Efteling duurt van maandag 13 november tot en met zondag 28 januari.

De vlinders werden ontworpen door Efteling-hoofdontwerper Sander de Bruijn. Ze waren vorig jaar al onderdeel van het Eindhovense lichtfestival Glow. Daar heette het lichtproject Connecting Your Love. "Het licht in de vlinders staat voor hoop en inspiratie", zei De Bruijn eerder.



Chinese mythe

De locatie is passend: in Symbolica komen ook verschillende lichtgevende vlinders voor. Connecting Your Love draaide om een Chinese mythe. Volgens het verhaal vormen vlinders één keer per jaar, op de zevende dag van de zevende maand, een brug die de connectie met een geliefde kan herstellen.