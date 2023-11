Phantasialand

Phantasialand kiest opvolgers van overleden hoofdontwerper

Phantasialand heeft enkele nieuwe ontwerpers aangewezen. In april vorig jaar overleed de toenmalige hoofdontwerper van het Duitse pretpark, Vlaming Eric Daman, op 58-jarige leeftijd. Vervolgens moesten er opvolgers gezocht worden. Een belangrijke rol blijkt weggelegd te zijn voor een Nederlander.

Designer Gert Eussen uit Zwolle is door Phantasialand gevraagd om zich te buigen over toekomstige ontwikkelingen in het park, melden ingewijden aan Looopings. Verder wordt ook art director Sven Riegel uit Duitsland ingeschakeld. Hij was in het verleden onder meer werkzaam voor Universal Studios.

Looopings heeft Eussen en Riegel om een reactie gevraagd, maar beide heren geven geen inhoudelijk commentaar. Zoals altijd zijn de toekomstplannen van Phantasialand in nevelen gehuld. De laatste grote uitbreidingen dateren van 2014 (Chiapas), 2016 (Klugheim) en 2020 (Rookburgh).



Verbeteringen

In 2020 sloot de nostalgische darkride Hollywood Tour. Over een eventuele vervanger is nog niets bekend. De laatste jaren houdt men zich vooral bezig met kleinere verbeteringen en toevoegingen, onder meer in de themagebieden Deep in Africa en Wuze Town.