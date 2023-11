Bellewaerde Park

Kritiek op muziekkeuze Bellewaerde Park: 'Echt niet sfeervol'

Het Belgische pretpark Bellewaerde Park krijgt een flinke veeg uit de pan van een bekende podcast. De makers van podcast Ochtend in Pretparkland ergeren zich mateloos aan de muziekkeuze in het Vlaamse attractiepark. Hoewel Bellewaerde draait om exotische thema's, is in een groot deel van het park moderne popmuziek te horen.

Presentator Erwin Taets stoort zich er behoorlijk aan tijdens zijn bezoekjes, vertelt hij. "Ik wil echt dat het aangepakt wordt." Juist Bellewaerde zou beter moeten weten, luidt het oordeel. "Voor een park dat zo inzet op themagebieden is het onbegrijpelijk dat er zo veel plaatsen echt gewoon popmuziek gedraaid wordt."

Taets noemt het "storende muziek die op geen enkele manier overeenkomst heeft met het themagebied waar het in gedraaid wordt". "Ik snap dat echt niet. Dit park zou zó veel kunnen profiteren van een heel mooie soundscape, van een heel mooie playlist die zorgvuldig is samengesteld per themagebied."



Aan de kant geschoven

Co-presentator Jelle Verelst sluit zich daarbij aan. "De muziek is echt níet sfeervol." Lang geleden had Bellewaerde Park zelfs eigen parkmuziek, die op cd is uitgebracht. "Die is gewoon aan de kant geschoven en letterlijk vervangen door populaire muziek", weet Taets. "Ik vind dat zó ontzettend jammer."



Voor Bellewaerde Park is het doorvoeren van thema's steeds belangrijker geworden. Zo opende in 2020 een familieachtbaan die in het teken staat van een indianenstam. In 2022 ging een duikshow met een Indisch decor in première. Volgend jaar wordt een Braziliaans themadeel toegevoegd.