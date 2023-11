Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Slagharen hield zich niet aan landelijke droneregels: 'Niet bij stilgestaan'

Attractiepark Slagharen heeft de landelijke droneregels overtreden bij het maken van een halloweenfilmpje. Ter promotie van het evenement Western Nightmares ging afgelopen maand na zonsondergang een drone de lucht in. In Nederland moet daar een speciale ontheffing voor aangevraagd worden.

Dat kan bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Slagharen deed dit niet. Het zou een boete kunnen opleveren van 1600 euro. Verder kan de overheid de drone in kwestie in beslag nemen. Het marketingteam van het Overijsselse pretpark was zich van geen kwaad bewust, vertelt een voorlichter aan Looopings.

"We hebben hier niet bij stilgestaan, dus dit is een wijze les", aldus de woordvoerder. "We waren er niet van op de hoogte. Gelukkig hebben we maar heel kort gevlogen. We gaan het in ieder geval niet meer doen, of we zullen vooraf zorgen voor een vergunning."



Walibi

Het is niet voor het eerst dat een Nederlands attractiepark in de mist gaat met de dronewetgeving. Begin dit jaar werd duidelijk dat ook Toverland en Walibi Holland zich niet aan de regels hielden bij dronevluchten in het donker. Toverland kende de regels en besloot ze bewust te overtreden. Walibi had naar eigen zeggen geen idee.



Slagharen kijkt wel met een goed gevoel terug op de eerste editie van halloweenfestival Western Nightmares en de kindvriendelijke variant Scary Prairie. "Het evenement kreeg een hoge waardering en ontzettend goede reacties", zegt de woordvoerder. In de video wordt al verwezen naar een tweede editie. "See you next year!", valt er te lezen.