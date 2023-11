Disneyland Paris

Disneyland Paris: vanaf 11 november geen Disney Stars on Parade meer

Disneyland Paris stopt voorlopig met Disney Stars on Parade. De dagelijkse parade met Disney-figuren wordt nog tot en met vrijdag 10 november opgevoerd. Als op zaterdag 11 november de kerstperiode van start gaat, verdwijnt de entertainmentact van de kalender.

Dat is opvallend, want in voorgaande jaren bleef Disney Stars on Parade - afgezien van de coronamaatregelen - wel gewoon te zien tijdens de wintermaanden. De stoet werd voorheen gecombineerd met Mickey's Dazzling Christmas Parade. Kerstseizoen Disney Enchanted Christmas duurt tot en met zondag 7 januari.

Mickey's Dazzling Christmas Parade, bestaand uit vijf wagens, komt in het kerstseizoen zowel overdag als 's avonds voorbij. Disney Stars on Parade telt acht thema's, met elk een eigen wagen. De parade ging in het voorjaar van 2017 in première. Dat is bijna zeven jaar geleden.



Bewegende onderdelen

In de loop der jaren zijn verschillende onderdelen van Disney Stars on Parade kapotgegaan. Zo is het Peter Pan-gedeelte al vrijwel het hele jaar incompleet. Sinds augustus ontbreekt een groot beeld van Slinky Dog op de Toy Story-wagen. Verder hebben de paradewagens van Finding Nemo en Frozen vandaag de dag nog amper bewegende onderdelen.