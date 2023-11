Efteling

Video: sprookjesfiguren treden op bij Sprookjesboom in de Efteling

Efteling-bezoekers kunnen tijdelijk kijken naar entertainment bij de bekende Sprookjesboom in het Sprookjesbos. Normaal gesproken vertelt de pratende boom verhalen in zijn eentje. Op dit moment laat hij het geklets over aan sprookjesfiguren, in de vorm van handpoppen.

Terwijl de Sprookjesboom aan het rusten is, met zijn ogen dicht, verzorgen Roodkapje en de Wolf een tien minuten durend muzikaal showtje. Het verhaal gaat over Roodkapje, die een grens wil oversteken. Ze moet van de Wolf betalen met taart.

De aanvangstijden worden niet bekendgemaakt. Doorgaans treden de Sprookjesbos-bewoners op in het Openluchttheater, waar dezelfde verhaallijn wordt aangehouden in een uitgebreidere productie. Dat theater is tijdelijk niet toegankelijk omdat er momenteel een overkapping wordt gebouwd.