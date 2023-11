Walibi Holland

Oeps: vliegende tandenfee heeft moeite met landing bij Fright Nights in Walibi

Het leven van een tandenfee gaat niet over rozen. Dat bleek afgelopen zondagavond tijdens de Halloween Fright Nights in Walibi Holland. In de scare zone Nightmares vliegt normaal gesproken een huiveringwekkende tandenfee rond een kasteeltoren.

Daarvoor is aan de toren een kabel bevestigd. Tijdens de laatste avond van het horrorfestival had de fee wat moeite om van de grond te komen én te landen. Het zorgde voor een komisch schouwspel, waarbij de scare actor in kwestie aan de rand van het kasteel kwam te hangen.

De tandenfee is uiteindelijk door een gezekerde Walibi-medewerker in veiligheid gebracht. Bezoeker Alissya Giepmans legde de halsbrekende toeren per toeval vast. Ze plaatste het filmpje op TikTok, waar de beelden inmiddels zo'n 20.000 keer bekeken zijn.