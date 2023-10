Bobbejaanland

Bobbejaanland geeft bezoeker 50 euro boete vanwege roken van joint

Bobbejaanland heeft vandaag een vrouw uit het park gezet vanwege het roken van cannabis. Ook kreeg ze een boete van 50 euro, die ze direct moest betalen. De bezoeker stak een joint op in het Vlaamse pretpark, maar dat is tegen het reglement. Wie betrapt wordt, moet onmiddellijk dokken en vertrekken.

Kim Geerts beschrijft in verschillende Facebook-berichten wat haar overkomen is. "Ik zat buiten op een bankje, aan de overkant van de toiletten bij Kinderland. Daar heb ik een sigaret gerookt. Drie securitymensen zijn naar mij gekomen. Ik moest meegaan tot aan de infobalie en 50 euro betalen. Betaalde ik dit niet, dan werd de politie erbij gehaald."

De vrouw was zich van geen kwaad bewust. "Heb 50 euro moeten betalen en ben samen met mijn partner buitengezet. Ik vind het een beetje raar." Veel mensen reageren verbaasd op het verhaal, omdat roken in Bobbejaanland officieel enkel verboden is in wachtrijen, speeltuinen en overdekte locaties als restaurants, winkels en toiletten.



Nultolerantiebeleid

De persoon in kwestie rookte echter niet zomaar een sigaret, vertelt een woordvoerster van Bobbejaanland aan Looopings. "Ze was cannabis aan het roken. We hebben een nultolerantiebeleid in het park met betrekking tot drugsgebruik." Daarom is de vrouw uit het park begeleid. "En ze heeft een administratieve boete betaald, volgens het parkreglement."



In de regels valt te lezen dat het verboden is om "drugs mee te brengen en/of drugs te gebruiken en/of te verhandelen in het park en/of iemand aan te zetten tot drugsgebruik". Ook de gevolgen worden vermeld. "Elke bezoeker die een overtreding begaat tegen de verboden, alsook hun medeplichtigen, wordt zonder enige discussie uit het park gezet en krijgt een administratieve geldboete ten belope van 50 euro."