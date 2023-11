Movie Park Germany

Movie Park Germany maakt statement na vechtpartij: 'Nultolerantie voor geweld'

Movie Park Germany waarschuwt dat er streng wordt opgedreven tegen misdragingen. Zaterdag sloegen bezoekers een 49-jarige halloweenacteur in elkaar. Hij moest met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis worden gebracht. Nu verschijnt op de informatieschermen in het Duitse pretpark een speciale boodschap.

Men wijst op een "nultolerantie voor verbaal, agressief en gewelddadig gedrag jegens onze acteurs en medewerkers". Wie zich niet aan de regels houdt, kan onmiddellijk vertrekken. "Je wordt direct uit het park gezet zonder restitutie van het ticket!", valt te lezen in het statement.

Uiteraard schakelt het attractiepark bij overtredingen ook de politie in. Overigens gaan de daders van de vechtpartij van afgelopen weekend voorlopig vrijuit. De politie is nog steeds op zoek naar getuigen of andere mensen met meer informatie over het voorval. Movie Park viert Halloween tot en met zondag 12 november.