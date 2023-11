Walibi Holland

Walibi Holland voegt extra dag toe aan winteropening Bright Nights

Het aankomende winterseizoen van Walibi Holland begint een week eerder dan gepland. Eigenlijk zou de tweede editie van kerst-evenement Bright Nights van start gaan op zaterdag 23 december. De openingskalender is echter plotseling aangepast.

Bezoekers zijn bij nader inzien al op zondag 17 december welkom om de kerstsfeer op te snuiven. De dag ervoor - zaterdag 16 december - is het attractiepark in Biddinghuizen afgehuurd door een bedrijf.

Verder zijn er Bright Nights op zaterdag 23 december, van dinsdag 26 tot en met zaterdag 30 december en van dinsdag 2 tot en met zondag 7 januari. In totaal vindt het kerstfestijn plaats op dertien dagen. Bij de eerste editie, in de winter van 2022 en 2023, stonden twaalf Bright Nights op de planning.



Lichtshows

Walibi is 's winters geopend van 12.00 tot 20.00 uur. Men zorgt in de kerstperiode voor lichtshows en winterse activiteiten. Het attractie- en entertainmentaanbod zal vergelijkbaar zijn met de vorige editie. Entreekaarten zijn momenteel online verkrijgbaar voor 25 tot 26 euro per stuk.