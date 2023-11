Europa-Park Erlebnis-Resort

Foto's: afgebrande diamantgrot wordt opnieuw opgebouwd in Europa-Park

Europa-Park is druk bezig met de heropbouw van de Zauberwelt der Diamanten in het Oostenrijkse themagebied. De overdekte locatie ging afgelopen voorjaar in vlammen op. In 2024 keert de diamantgrot terug, in een aangepaste vorm. De werkzaamheden vorderen gestaag.

Dankzij foto's vanuit één van de hotels van Europa-Park kunnen we op de bouwplaats kijken. Die bevindt zich aan de rand van het Spaanse parkdeel. De eerste contouren van de toekomstige grot zijn al te ontdekken. Het Duitse pretpark realiseert een rotsachtig landschap, grotendeels in de openlucht.

Door de grot liepen ook het spoor van familieachtbaan Alpenexpress Enzian en de vaargeul van boomstambaan Tiroler Wildwasserbahn. De Alpenexpress wordt volledig opnieuw opgebouwd, met een nieuwe baan en een nieuwe trein. Van de Tiroler Wildwasserbahn is de lift afgebroken, om ruimte te maken voor bouwmachines.



Bioscoop

In de bergen komen bezoekers straks de Yomis tegen, een kleurrijk trollenvolkje. De schattige fabelwezens spelen op dit moment al een rol in de nabijgelegen boottocht Josefinas Kaiserliche Zauberreise en in de bioscoop in sprookjesgedeelte Grimms Märchenwald. Een afgebrande souvenirwinkel keert eveneens weer terug.