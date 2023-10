Walibi Holland

Walibi Holland zet Eddie de Clown in om kaartjes te verkopen voor winteropening

Eddie de Clown, het gezicht van Walibi's Halloween Fright Nights, wordt nu ook ingezet om andere evenementen te promoten. Walibi Holland gaat in de kerstvakantie open voor het lichtfestival Bright Nights. Het pretpark hoopt dat de populaire horrorclown mensen over de streep kan trekken om een kaartje aan te schaffen.

Wie naar de Fright Nights is geweest, ontvangt vandaag een e-mail met als afzender 'Eddie de Clown'. "Kom je goedkoop terug in de kerstvakantie?", luidt het onderwerp. "Omdat ik jou met je kop onlangs nog heb gezien tijdens Halloween Fright Nights, heeft ome Eddie een verrassing voor je!", valt er te lezen.

Met een kortingscode is het mogelijk om voor 14,95 euro tickets te bestellen voor de Bright Nights. "Dat is een superleuk evenement met allemaal knipperende lichtjes en kerstbomen en zo. Echt wat voor jou! Ik mag er zelf niet bij zijn, maar jij dus wel!" Er staat ook een amateurfilmpje bij, waarin Eddie benadrukt dat hij zelf niets met de Bright Nights te maken heeft.



Geflopt

Het is niet voor het eerst dat de marketingafdeling de clown nodig heeft om tickets te slijten. Het geflopte Walibierfest werd eerder dit jaar omgedoopt tot Eddie's Foute Party, in de hoop dat er dan wel animo voor zou zijn.