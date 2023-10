Efteling: Danse Macabre

Video: originele Spookslot-onderdelen herleven in nieuwe Efteling-attractie

In een nieuwe YouTube-video zoomt de Efteling in op enkele onderdelen uit het Spookslot die bewaard zijn gebleven. Sommige decorstukken uit de verdwenen spookruïne komen volgend jaar één op één terug in de vervanger Danse Macabre. Het gaat onder andere om griezelige kaarsenhouders en de zogeheten Saters, mythische wezens.

Beide onderdelen waren te vinden in de ronde zaal in de wachtrij van het Spookslot. Architectonisch ontwerper Ronald Donkers, tevens medeverantwoordelijk voor het erfgoedbeheer van de Efteling, laat zien dat de decorelementen nog in goede staat zijn. Daarom kunnen ze - na een linkje verf - direct gebruikt worden in Danse Macabre.

Andere zaken, zoals de originele viool en waterspuwers uit de hoofdshow, keren in een nieuwe vorm terug. Van de waterspuwers zijn bijvoorbeeld 3D-modellen gemaakt, zodat ze uitvergroot kunnen worden. In Danse Macabre dragen ze straks de plafondbalken.



Grootste orkest

De aflevering van de making-of-serie gaat verder over de muziek van de attractie en het bijbehorende themagebied Huyverwoud. Huiscomponist René Merkelbach kreeg de beschikking over een 75-koppig orkest: het grootste Efteling-orkest ooit. Niet alle musici pasten tegelijk in de studio. Daarom zijn de blazers bijvoorbeeld apart opgenomen van de strijkers.



Hoewel de Danse Macabre van componist Camille Saint-Saëns een bestaand muziekstuk is, belooft Merkelbach een "andere en unieke versie" met enkele verrassingen. "De kenners en de liefhebbers zullen niet teleurgesteld worden." Men nam bijvoorbeeld ook mysterieuze muziekflarden op die bezoekers zullen horen op het kerkhof in de buitenwachtrij. Het Huyverwoud wordt volgens de Efteling acht keer zo groot als het oude Spookslot.