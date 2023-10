Thorpe Park Resort

Engels attractiepark neemt afscheid van Angry Birds

Slecht nieuws voor fans van Angry Birds: een Angry Birds-themagebied gaat verdwijnen. Het Engelse pretpark Thorpe Park neemt na dit seizoen afscheid van Angry Birds Land. Het parkdeel rond de bekende spellenserie ging in mei 2014 open. Na bijna tien jaar loopt de licentie af.

Thorpe Park kiest ervoor om het contract niet te verlengen. De drie attracties in het gebied krijgen om die reden een ander thema. Het gaat om botsauto's King Pig's Wild Hog Dodgems, filmzaal Angry Birds 4D en de 35 meter hoge vrijevaltoren Detonator: Bombs Away.

"Na tien sensationele jaren vliegen de Angry Birds weg uit Thorpe Park", laat het park weten. "De verdwijning van Angry Birds Land maakt plaats voor een gloednieuw gedeelte, dat in 2024 het levenslicht zal zien." In de 4D-bioscoop draait vanaf 2024 een nieuwe film.



Snelste achtbaan

Dit keer gaat het attractiepark niet in zee met een bekend merk. "We hebben besloten het gebied in eigen beheer te nemen", staat in een reactie op social media. 2024 wordt een druk jaar voor Thorpe Park: het park opent ook de hoogste en snelste achtbaan van Engeland: Hyperia.