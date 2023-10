Energylandia

Pools pretpark Energylandia prikt eindelijk openingsdatum voor nieuw themagebied

Er is eindelijk een openingsdatum in zicht voor het nieuwe themagebied van Energylandia. Het Poolse pretpark bouwt al jaren aan een nieuw gedeelte met attracties die in het teken staan van snoep, koekjes en chocolade: Sweet Valley. De opening had aanvankelijk in 2022 moeten plaatsvinden.

Toen dat niet werd gehaald, beloofde het park dat Sweet Valley in 2023 open zou gaan. Vandaag de dag is de uitbreiding echter nog steeds niet af. Vanaf volgend jaar kunnen bezoekers het gebied alsnog ontdekken. Sweet Valley opent op zaterdag 27 april 2024.

Energylandia noemt de kleurrijke toevoeging "een zoet land vol snoepjes waar je dierbaarste dromen uitkomen". "Zet deze datum zeker in je agenda, want het wordt beslist één van de mooiste dagen van je leven, die je niet snel zult vergeten", zo luidt de onbescheiden marketingtekst op social media.



Twee achtbanen

Sweet Valley bestaat uit tien attracties, waaronder twee achtbanen. Dat zijn mijntrein Choco Chip Creek en family coaster Honey Harbour, allebei geleverd door de Nederlandse fabrikant Vekoma. Het Nederlandse bedrijf Jora Vision is verantwoordelijk voor het thema.