Movie Park Germany

Bezoekers Movie Park slaan halloweenacteur het ziekenhuis in

Een acteur van het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany is afgelopen zaterdag zwaargewond geraakt bij een vechtpartij. De 49-jarige scare actor werd belaagd door een groepje van zes personen; drie vrouwen en drie mannen. Zij wilden met de man op de foto.

Toen hij dat weigerde, begonnen de mannen te schoppen en te slaan. Dat meldt de lokale politie. De acteur, afkomstig uit de Duitse stad Essen, raakte ernstig gewond. Hij moest per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.

Het incident vond plaats tussen 20.00 en 20.30 uur. Maandagochtend deed het slachtoffer aangifte. Volgens ingewijden was de acteur onderdeel van de scare zone Hillbilly Town, in het westerngebied van het Duitse pretpark.



Baardje

De politie is op zoek naar getuigen die informatie hebben over de daders. Zij worden omschreven als personen van ongeveer 25 jaar oud met een donker baardje. Movie Park heeft zelf nog niet op het voorval gereageerd. Het halloweenseizoen duurt nog tot en met zondag 12 november.