Efteling

Oude Tufferbaan in de Efteling tegenwoordig dicht bij harde regen

Harde regen en oldtimers gaan kennelijk niet goed samen. De Oude Tufferbaan in de Efteling is tegenwoordig zeer regelmatig buiten gebruik vanwege technische problemen. Die worden veroorzaakt door zware regenbuien.

Als er waterplassen ontstaan op de baan, functioneert de techniek van de Efteling-attractie anno 2023 niet goed. De oldtimerbaan werd in de jaren tachtig gebouwd door het Duitse bedrijf Mack Rides. Enkele jaren geleden is de besturingstechniek vernieuwd.

Er kwamen toen ook nieuwe karretjes, geleverd door de Duitse fabrikant Metallbau Emmeln. Het wegdek werd niet vervangen. Daar heeft de Efteling nu last van. Bezoekers moeten er rekening mee houden dat ze tijdens en na regenval geen ritje kunnen maken.



Detail

Een woordvoerder treedt niet in detail over de storingen. "De Oude Tufferbaan heeft inderdaad weleens problemen bij zware regenval", zegt de voorlichter. "Dit is een bekend probleem." Over een eventuele oplossing kan de voorlichter niets kwijt.



Bij een noodgedwongen sluiting wordt een klapbord voor de ingang gezet. "Deze attractie is wegens weersomstandigheden op dit moment gesloten", valt daarop te lezen. "Houd de Efteling-app in de gaten voor actuele informatie."



Claxons

In de huidige versie van De Oude Tufferbaan kunnen bezoekers niet meer zelf sturen. Wel zijn de voertuigen uitgerust met geluidsboxen en claxons. Daarmee activeren de inzittenden interactieve scènes langs de baan. Alle auto's en pick-ups hebben een eigen thema.