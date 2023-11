Camel Creek Family Theme Park

Failliet Engels pretpark blijft 's winters gesloten voor 'upgrades'

Het Engelse attractiepark Camel Creek blijft in de wintermaanden onverwachts gesloten. Eigenlijk zouden bezoekers 's winters welkom zijn, maar het management heeft op het laatste moment besloten om de poorten tot maart 2024 gesloten te houden. De beslissing hangt samen met recente financiële problemen.

Camel Creek heeft een tumultueus seizoen achter de rug: afgelopen zomer werd de bestemming failliet verklaard. Het park bleef wel geopend voor publiek. "De afgelopen maanden is veel werk verzet om de toekomst van Camel Creek op de lange termijn veilig te stellen", schrijft de directie in een verklaring.

"Daartoe worden plannen gemaakt om het park voor seizoen 2024 te upgraden. Om dit te vergemakkelijken is het besluit genomen om Camel Creek voor de winter te sluiten en weer open te gaan in maart 2024." De laatste openingsdag van seizoen 2023 was zondag 29 oktober.



Abonnementen

De einddatum van lopende abonnementen wordt automatisch met vijf maanden verlengd. "We weten dat Camel Creek geliefd is bij zowel lokale gezinnen als toeristen en het spijt ons als onze wintersluiting voor teleurstellingen zorgt." Hoe het nu financieel met het park gaat, is niet duidelijk.