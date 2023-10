Plopsa Group

Plopsaland verkoopt tassen gemaakt van oude personeelskleding

Oude personeelskledij van de Plopsa-parken krijgt een tweede leven. In Plopsaland De Panne worden momenteel tassen verkocht die gemaakt zijn van afgedankte outfits van medewerkers. Het initiatief is een onderdeel van het label Plopsa For Nature, waar de Plopsa Group duurzame keuzes onder schaart.

"Als bedrijf proberen we het verschil te maken voor onze medewerkers, bezoekers en volgende generaties", vertelt een Plopsa-woordvoerster. Het aanbieden van de gerecyclede tassen past in die gedachtegang. Ze zijn verkrijgbaar bij de Piraten Outlet, de winkel naast waterattractie SuperSplash.

De voorlichtster benadrukt dat het voorlopig nog gaat om enkele testobjecten. "Het is dus een proefproject, waarin we bekijken hoe we onze oude uniformen kunnen hergebruiken." De originele prijs bedraagt 19,99 euro. Bezoekers rekenen uiteindelijk de helft af, omdat het assortiment in de outletstore wordt aangeboden met 50 procent korting.