Disneyland Paris

Disneyland Paris deelt ontwerp van nieuwe muzikale parade

In Disneyland Paris is vanaf zaterdag 10 februari een nieuwe entertainmentact te zien. Tijdens het festival Disney Symphony of Colors kunnen bezoekers kijken naar een muzikale parade in Main Street U.S.A., gevolgd door een dansvoorstelling op Central Plaza. Dat is het plein voor het kasteel van Doornroosje.

De nog naamloze productie staat in het teken van verschillende Disney- en Pixar-personages. Naast Mickey Mouse en zijn vrienden doen onder andere Timon (The Lion King), Joy (Inside Out), Mirabel (Encanto) en Stitch (Lilo & Stitch) mee. Het is de officieuze opvolger van Dream and Shine Brighter, die afgelopen maand voor het laatst te zien was.

Disney noemt het "een nooit eerder vertoonde dagshow boordevol liedjes, dansjes en verhalen". "Het is een kleurrijke nieuwe ervaring die je ongetwijfeld zal opvrolijken."



Decoraties

Disney Symphony of Colors start op maandag 8 januari met een nieuw dronespektakel. De dansshow wordt opgevoerd vanaf zaterdag 10 februari. Dan verschijnen ook bijpassende decoraties in Main Street. Hoewel het festival begin april stopt, blijven de twee shows te zien tot eind september.