Walibi Holland

Video: personeelstekort Walibi Holland treft ook Eddie de Clown

Dat Walibi Holland kampt met een groot personeelstekort is ook halloweenicoon Eddie de Clown niet ontgaan. De mascotte van de Halloween Fright Nights sluit het halloweenseizoen traditiegetrouw af met een videoboodschap voor Looopings-lezers. Daarin is te zien dat de horrorclown heel wat ballen hoog moet houden door de personeelsproblemen in het pretpark.

Eddie liet in 2023 de beste versie van zichzelf zien met een nieuw showprogramma in zijn scare zone Festival of Freaks. Het concept viel in de smaak bij fans en bezoekers. Maar doordat Walibi niet voldoende medewerkers kon vinden, bleven dit seizoen verschillende attracties en eetgelegenheden jammerlijk gesloten.

Hoewel de grofgebekte clown door alle afdelingen van zijn werk gehouden lijkt te worden, kijkt hij naar eigen zeggen terug op een bijzonder geslaagd evenement. Hij blikt ook alvast vooruit op 2024. Daarnaast verraadt het filmpje wat Eddie doet nu de Fright Nights zijn afgelopen: RollerCoaster Tycoon spelen.