Sprookjeswonderland Enkhuizen

Sprookjeswonderland Enkhuizen breekt attractie af voor groot onderhoud

Eén van de meest geliefde attracties van Sprookjeswonderland Enkhuizen blijft langdurig buiten gebruik. Bezoekers kunnen voorlopig geen vaartochtje meer maken in de iconische Dobberbootjes; een waterbaan met bootjes in de vorm van lieveheersbeestjes. De baan is namelijk lek.

Er moet groot onderhoud plaatsvinden, meldt het NoordhollandsDagblad. Daarom ontbreekt de attractie tijdens de aankomende winteropenstelling. De Dobberbootjes gaan op de schop, zegt directeur Mathijs de Vries. Het blijkt niet mogelijk om de lekkage te verhelpen zonder de volledige baan te verwijderen.

"We hebben verschillende oplossingen uitgeprobeerd, maar die zijn allemaal mislukt", aldus De Vries. De ingrijpende renovatie begint vandaag. Er worden rijplaten neergelegd. Morgen gaat de huidige baan tegen de vlakte. De waterbaan krijgt een andere route, zodat de bootjes voortaan om een opslagplaats heen varen.



Klimkasteel

Ook het klimkasteel boven de baan moet tijdelijk wijken. Later wordt het kasteel opnieuw opgebouwd. De directeur hoopt dat de Dobberbootjes na de klus weer twintig jaar mee kunnen. Sprookjeswonderland opende de attractie in 1986, toen nog op een andere plek in Enkhuizen. Sinds 1991 is het park te vinden op de huidige locatie, inclusief de bootjes.