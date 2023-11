Efteling

Grote Efteling-beurs trekt 1500 bezoekers: 100 meter aan stands

Een grote Efteling-beurs heeft afgelopen weekend 1500 mensen op de been gebracht. Daarmee lag het bezoekersaantal twee keer zo hoog als een jaar eerder, toen 750 geïnteresseerden langskwamen. De gratis toegankelijke Efteling- en Anton Pieck Verzamelbeurs vond zondag plaats in De Voorste Venne, een cultureel centrum in de Brabantse plaats Drunen.

Bezoekers kregen 100 meter aan stands voorgeschoteld. De organisatie was in handen van Efteling-fansite De Vijf Zintuigen. Wat jaren geleden begon als een beurs waar Efteling- en Pieck-souvenirs aangeboden werden, is inmiddels uitgegroeid tot een breed opgezet evenement vol randactiviteiten.

Zo vertoonden verschillende creatieve Efteling-fans dit keer hun kunsten. Tattoo-artiest Bram Elstak presenteerde zijn Efteling-tatoeages. Emiel Schaap liet zijn zelfgemaakte Efteling-kunstwerken zien. Er was zelfs een werkend mini-Spookslot aanwezig.



Efteling-componist

Verder stond een signeersessie met Efteling-componist Maarten Hartveldt op het programma. Ook voor het goede doel Villa Pardoes was veel aandacht. Bezoekers kregen bovendien de kans om exclusieve pins aan te schaffen van onder meer De Vijf Zintuigen, podcast After Park Lounge en Efteling-vlogger Niels Kooyman.



De souvenirs bleken populair: op het hoogtepunt stond er een wachtrij van een uur, ondanks dat gezorgd was voor een hogere oplage en extra betaalterminals. In totaal gingen ruim duizend pins over de toonbank.



Volgend jaar

Hoewel de beurs om 10.00 uur openging, stonden de eerste mensen al vóór 08.00 uur op de stoep. Voor volgend jaar wordt gedacht aan een nog grotere opzet. "Verschillende nieuwe partijen hebben al aangegeven dat ze interesse hebben in een stand", zegt mede-organisator Marwin van de Hoeve. "Met het team gaan we rustig onderzoeken hoe we dit kunnen realiseren."