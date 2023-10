Walibi Holland

Code geel in Flevoland: Walibi Holland vraagt om bezoek uit te stellen

Walibi Holland wordt op de laatste dag van de Halloween Fright Nights geteisterd door noodweer. Weerinstituut KNMI heeft code geel afgegeven voor Flevoland wegens onweersbuien met zware windstoten. Via social media roept het pretpark bezoekers op om pas langs te komen als de storm is gaan liggen.

De extreme weersomstandigheden zouden tot ongeveer 18.00 uur duren. "Bij harde windstoten, regen, hagel of onweersbuien worden attracties tijdelijk gesloten vanwege de veiligheid", valt te lezen in een verklaring. "We raden je aan later naar het park te komen."

Walibi is vandaag geopend tot 23.00 uur. Het management verwacht circa 19.000 bezoekers. Tot 18.00 uur is er normaal gesproken entertainment voor kinderen. Daarna gaan de Fright Nights van start. In verband met de weersomstandigheden kunnen bepaalde acts en activiteiten geschrapt worden.



Entreegeld

Walibi komt personen tegemoet die door het slechte weer liever thuis willen blijven. Zij kunnen het reeds betaalde entreegeld terugvragen door een mail te sturen naar info29oktober@walibiholland.nl, met daarin persoonlijke gegevens en het ordernummer. Men checkt of de tickets daadwerkelijk ongebruikt zijn.



"Volg anders de berichtgeving en volg de instructies op van het personeel", aldus Walibi. Er worden online nog wel entreekaarten verkocht voor vandaag, voor 39,50 euro. De komende weken is het attractiepark gesloten. In december zijn bezoekers weer welkom voor een speciaal winter-evenement, de Bright Nights.