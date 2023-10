Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Slagharen-bezoeker loopt rond in mascottepak: beveiliging grijpt in

Een bezoeker van Attractiepark Slagharen is zaterdag aangesproken door de beveiliging vanwege een outfit. Iemand besloot het Overijsselse pretpark te bezoeken gekleed als een zogeheten furry. Furry's zijn mensen die zich graag vermommen als antropomorfische dierpersonages.

De bezoeker in kwestie droeg een mascottepak bestaand uit een soort witte hondenkop en harige witte poten. Veel andere gasten verwarden de persoon met het officiële Slagharen-entertainment. Daarom besloten beveiligers in te grijpen: het kostuum moest uit.

In de huisregels voor Halloween is opgenomen dat gasten zich niet mogen verkleden, juist om verwarring te voorkomen. "Als onze medewerkers dit zien, vragen ze bezoekers vriendelijk om zich weer om te kleden", vertelt een woordvoerder aan Looopings.



Geschminkt

Slagharen vierde dit jaar voor het eerst Halloween. Op acht avonden stond het horror-evenement Western Nightmares op de planning. Daarnaast was er overdag de kindvriendelijke variant Scary Prairie. Kinderen tot 12 jaar mochten overdag wel verkleed of geschminkt komen. Na vandaag eindigt het halloweenseizoen.