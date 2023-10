Zoo Planckendael

Hyena's ontsnapt in Belgische dierentuin

In de Belgische dierentuin Zoo Planckendael zijn dit weekend hyena's ontsnapt. Het hek rond het hyenaverblijf was zaterdagochtend beschadigd geraakt door een vallende boom. Vervolgens konden de dieren probleemloos het park in wandelen. Er waren op dat moment nog geen bezoekers aanwezig.

Daardoor zou niemand in gevaar zijn geweest, meldt Zoo Planckendael in een verklaring. "Een grote, dode boom viel op de omheining en maakte een brug naar het pad buiten het perk." Toen de ontsnapping werd opgemerkt, kwamen medewerkers direct in actie.

"De verzorgers van de hyena's konden snel vaststellen waar de dieren zich bevonden." Het incident liep met een sisser af. "Dankzij de vertrouwensband tussen de dieren en hun verzorgers keerden de hyena's veilig en snel terug naar hun verblijf."



Inspectie

Het dierenpark controleert naar eigen zeggen regelmatig de staat van de bomen. "Maar in de bosrijke omgeving waarin het park zich bevindt, is het vallen van een boom nooit helemaal uitgesloten." Na een extra inspectie opende Zoo Planckendael de poorten om 10.00 uur, zoals gepland.