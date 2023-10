Walibi Holland

Walibi Holland legt optreden vroegtijdig stil vanwege agressieve sfeer

Walibi Holland heeft een optreden op het hoofdpodium zaterdagavond vroegtijdig stopgezet. De aanleiding was de agressieve en opgefokte sfeer in het park. Normaal gesproken treedt tijdens de Halloween Fright Nights een dj op bij reuzenrad La Grande Roue.

Het entertainment wordt op de plattegrond aangeduid als 'music area'. "Even weg van alle horror en compleet uit je plaat!", luidt de beschrijving. "Dat doe je voor het reuzenrad. Onze resident dj's zorgen vanaf 18.00 uur voor een lekkere party!"

Bezoekers gingen zaterdag wel degelijk uit hun plaat, maar dat had weinig met feesten te maken. Om te voorkomen dat de situatie uit de hand liep, is de de diskjockey nog vóór 21.00 uur van het podium gehaald. Dat gebeurde onder begeleiding van de beveiliging. De muziek viel plotseling uit. "Keep calm, the party is over...", verscheen op een led-scherm achter het podium.



Vechtpartij

Het stilleggen van het feestje heeft er overigens niet voor gezorgd dat bezoekers zich gedroegen. Rond 22.00 uur vond in de buurt van het podium alsnog een vechtpartij plaats, namelijk achter het reuzenrad. Bij ingang van de gebieden Tangled Twigs en Wilderness gingen groepen met elkaar op de vuist.



Er werd volop geslagen en geschreeuwd, vertellen ooggetuigen aan Looopings. Of er aanhoudingen zijn verricht, is niet duidelijk. Het attractiepark verwelkomde zaterdag zo'n 22.000 bezoekers. De poorten sloten om 23.00 uur. Een woordvoerder van Walibi heeft vandaag niet gereageerd op meerdere verzoeken om commentaar.