Walibi Holland

Walibi-bezoeker springt in het water tijdens vechtpartij

Een vechtpartij in Walibi Holland is vrijdagavond merkwaardig verlopen. Bezoekers gingen rond 22.30 uur met elkaar op de vuist in de buurt van het halloweengebied Pirates Cove, naast waterbaan Crazy River. Tijdens het gevecht sprong iemand ín het bassin van de waterattractie.

Een bezoeker was kennelijk zo overstuur dat diegene dekking probeerde te zoeken in het ijskoude water. Beveiligers kwamen massaal ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen, melden ooggetuigen aan Looopings. Er vielen enkele rake klappen.

Een Walibi-woordvoerder bevestigt dat sprake was van een vechtpartij. "De beveiliging moest bijspringen om de gemoederen te bedaren", laat hij weten. "Daarbij is iemand in het water gesprongen en er later weer veilig uitgekomen."



Bootjes

Hoe het is afgelopen met de vechtersbazen, zegt de voorlichter niet. De aanleiding van het voorval is ook niet duidelijk. Overigens bevindt de vaargeul van de waterbaan zich boven de waterpartij: het gedeelte waar de bootjes varen, is niet direct toegankelijk voor zwemmers.



Tijdens de drukbezochte Halloween Fright Nights komen vechtpartijen vaker voor. Dat een betrokkene het ruime sop kiest, is wel zeldzaam. Walibi verwelkomde vrijdag ongeveer 21.000 bezoekers.