Plopsaland De Panne

Rookschade na brand in toilet Plopsaland

In een toiletruimte van Plopsaland De Panne is vrijdagavond brand ontstaan. Het vuur ontstond in de buurt van een luiertafel in een toiletblok, meldt een Plopsa-woordvoerster aan Looopings. Een medewerker merkte na sluitingstijd veel rookontwikkeling op.

Plopsaland was vrijdag open tot 17.30 uur. Het incident vond iets voor 18.00 uur plaats in een toiletruimte in themagebied Wickieland, waar de attracties Wickie The Battle en De Grote Golf te vinden zijn. De oorzaak is onduidelijk.

De brandweer kwam massaal ter plaatse. Brandweerlieden hadden het beginnende brandje snel onder controle. Na afloop was er voornamelijk wat rookschade. Er vielen geen gewonden. "Voorlopig blijft de locatie gesloten tot alles is opgeknapt", vult de voorlichtster aan.



Halloween

Vanavond blijft Plopsaland geopend tot 22.00 uur, voor een Halloween Scare Night. Wickieland is dan het toneel van de gratis walkthrough-beleving Skrämma, met boosaardige vikings.