Heide Park Resort

Muziekfestival in Duits attractiepark Heide Park: Zara Larsson, Hardwell, Don Diablo en Chainsmokers

In het Noord-Duitse pretpark Heide Park vindt komende zomer een groot muziekfestival plaats. Op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september staat de eerste editie van het Heide Park Festival op de planning. Inmiddels zijn de eerste artiesten bekendgemaakt. Bezoekers kunnen zich verheugen op enkele bekende namen uit de pop- en dancewereld.

Zo zijn er optredens van de Zweedse zangeres Zara Larsson en de Nederlandse dj Hardwell. Ook de uit Nederland afkomstige dj Don Diablo is aanwezig, net als het Amerikaanse dj-duo The Chainsmokers. Ze krijgen gezelschap van acts als Felix Jaehn, Vanessa Mai, YouNotUs, Mike Williams, Phil Soda, Averro, Macon, Julian Jordan en Fät Tony.

De volledige line-up wordt op een later moment bekendgemaakt. Tijdens het Heide Park Festival is het park gesloten voor reguliere bezoekers: het gaat om een extern evenement, waar aparte tickets voor nodig zijn. Er worden twee podia opgebouwd: de Mainstage en Adrenalin Stage. De attracties zullen gewoon geopend zijn, onder de noemer "Adrenalin meets music".



99,99 euro

Het programma verschilt per dag. Een dagkaart kost momenteel 99,99 euro. Wie op allebei de dagen wil langskomen, is 189,99 euro kwijt. Verder zijn er familietickets van 249,99 euro, gedlig voor twee volwassenen en een kind tot 14 jaar. Een extra kind is bij te boeken voor 79,99 euro. Heide Park, gelegen in deelstaat Nedersaksen, is onderdeel van de groep Merlin Entertainments.



De organisatie spreekt over "Europa's eerste muziekfestival in een pretpark", maar die bewering klopt uiteraard niet: verschillende Europese attractieparken organiseerden in het verleden al eigen festivals. Voorbeelden zijn Electroland in Disneyland Paris, V-Land in Walibi Holland, Toverland Live in Toverland, One Two Tribute Festival in Duinrell en Yesterdayland in Bobbejaanland.



Pop im Park

Sterker nog: ook Heide Park was in het verleden al meermaals het toneel van muziekfestivals: Pop im Park en Stars for Free. In 2016 had in het park het festival Bulls & Bandits Open Air moeten plaatsvinden, maar dat evenement werd uiteindelijk afgelast vanwege tegenvallende kaartverkoop.