Video: directrice Walibi Holland kruipt in de huid van scare actor

Mascha Taminiau, de directrice van Walibi Holland, was donderdagavond heel even zélf een halloweenacteur. Ze liet zich omtoveren tot een spierwitte geestverschijning, die ronddwaalde over het kerkhof van de scare zone Ghostly Graveyard.

Voor Taminiau is dat inmiddels een traditie. Ze maakt jaarlijks wat tijd vrij om een handje te helpen tijdens het populaire evenement. Op die manier steekt ze haar collega's een hart onder de riem en ervaart ze persoonlijk wat de scare actors en bezoekers in het park meemaken.

"Het is geweldig om te doen", laat Taminiau aan Looopings weten. "Je moet duidelijk een professional zijn om het goed te kunnen. Het is zwaar, maar het is super om te zien wat de impact is van scare actors op onze gasten."



Grafzerken

Ghostly Graveyard is het nieuwste griezelgebied van de Halloween Fright Nights in Walibi. Er lopen onder andere vampieren, zombies, weerwolven, mummies en grafdelvers rond. Ook Magere Hein laat zich zien. Het decor bestaat voornamelijk uit grafzerken.



Overigens kreeg directrice Taminiau zelf haar eigen rustplaats in de zone, als een eerbetoon. Op één van de grafstenen verschijnen af en toe de woorden Mistress And Sister Choked Her Assassin. De eerste letters van die termen spellen M.A.S.C.H.A.