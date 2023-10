Walibi Belgium

Walibi Belgium waarschuwt bezoekers: val halloweenacteurs niet lastig

Halloweenacteurs in pretparken hebben het zwaar: het komt zeer regelmatig voor dat scare actors belaagd worden door ongemanierde of zelfs agressieve bezoekers. Walibi Belgium probeert met speciale borden duidelijk te maken dat dit niet de bedoeling is.

Op de waarschuwingsborden staat de ludieke boodschap "Besmettelijke monsters! Vermijd alle contact" in drie verschillende talen: Frans, Nederlands en Engels. Daaronder is in kleine lettertjes een serieuzere boodschap zichtbaar, blijkt uit een foto van fansite Walibi Report.

"Het is ten strengste verboden de acteurs aan te raken", luidt de mededeling. "De overtreding van de richtlijnen kan leiden tot een parkuitzetting en een politie-interventie." In de Nederlandse vertaling is wel een foutje geslopen: daarin ontbreken enkele woorden.



Nocturnes

Tijdens de halloweendagen lopen er vele tientallen monsters door Walibi Belgium. Het halloweenseizoen duurt nog tot en met zondag 5 november. De heftige spookhuizen zijn dit jaar alleen toegankelijk op dagen dat het park tot 22.00 uur geopend is, de zogenoemde nocturnes.