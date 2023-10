Efteling

Video: Vogel Rok in de Efteling is weer compleet

Het attractiegebouw van Vogel Rok in de Efteling is weer compleet. De afgelopen weken werd het rieten puntdak opgeknapt. Daarvoor verwijderde men het opvallende stekelvormige dakornament. Inmiddels is het gevaarte weer op het attractiegebouw gehesen.

Dat gebeurde met behulp van een enorme hijskraan, zo is te zien op beelden die een voorbijganger net buiten het park maakte. Het metershoge ornament bestaat uit vijf zilverkleurige, puntvormige stekels. Door de terugplaatsing van het decorstuk is het gebouw 25 meter hoog.

Vogel Rok ging halverwege september dicht voor een grote onderhoudsbeurt. De afgelopen weken was de donkere achtbaan wel geopend in de weekenden, al bleven veel effecten uitgeschakeld. Op zaterdag 28 oktober is de onderhoudssluiting officieel voorbij.



Steigers

De werkzaamheden gaan dan nog even door: de gevel van Vogel Rok staat nog in de steigers. Bezoekers betreden de attractie voorlopig via een houten tunnel. Die is bereikbaar via openingen in het gigantische fotodoek dat aan de steigerconstructie werd bevestigd.