Foto's: dak van nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre is dicht

Het gebouw van de nieuwe Efteling-attractie Danse Macabre staat nagenoeg volledig overeind. Deze week werd ook het dak dichtgemaakt, zo is te zien op actuele dronebeelden. Vorige maand zijn de eerste zware onderdelen van het ritsysteem via een opening in het dak naar binnen getakeld.

Deze doorgang is nu kennelijk niet meer nodig. Het hoogste punt van Danse Macabre is daarmee bijna bereikt. Bovenop de huidige constructie komen nog decorstukken te staan, die de indruk moeten wekken dat het dak grotendeels afgebrand is. Straks staan alleen nog enkele verkoolde houten dakspanten overeind.

De nieuwe luchtfoto's geven een goed beeld van de omvang en de exacte locatie van het bouwwerk, ten opzichte van de omgeving. Links naast het showgebouw zien we de restanten van het Spookslot opdoemen, de voorvanger van Danse Macabre. De komende weken en maanden zullen steeds meer decorelementen zichtbaar worden.



Middeleeuwse abdij

In de overdekte attractie, vormgegeven als de ruïne van een middeleeuwse abdij, kunnen Efteling-bezoekers vanaf 2024 als het ware dansen op de klanken van de iconische dodendans van de Franse componist Camille Saint-Saëns. Ze nemen plaats in koorbanken die kunnen draaien, kantelen, stijgen en dalen. Danse Macabre wordt onderdeel van het nieuwe themagebied Huyverwoud.