Efteling

Werkzaamheden Efteling leggen restant Duits munitiedepot bloot

Bij werkzaamheden op het terrein van de Efteling zijn de restanten aangetroffen van een Duits munitiedepot uit de Tweede Wereldoorlog. Het attractiepark treft voorbereidingen voor toekomstige uitbreidingen. Daarbij hoort ook archeologisch onderzoek en graafwerk.

Gespecialiseerde bedrijven onderzoeken het gebied momenteel op historische overblijfselen. Zo kwam deze vondst tevoorschijn, aan de huidige Horst in Kaatsheuvel. Dat is vlakbij het Efteling Hotel en het attractiepark. De Efteling wil de resten verwijderen, tot verdriet van een lokale heemkundevereniging.

Het gaat om de kelder onder de keuken van een depotkantine. De Duitsers hebben het complex destijds zelf opgeblazen, maar dit gedeelte bleef dus bewaard. Heemkundekring De Ketsheuvel is daar zeer verheugd over. Secretaris Kees Grootswagers noemt het "uniek".



Wethouder

Hij hoopt dat de kelder kan blijven liggen. "Het liefst zichtbaar, maar als dat niet kan, moeten we het in ieder geval goed documenteren en afdekken met zand", zegt hij tegen het Brabants Dagblad. Grootswagers wil de overblijfselen behouden voor jongere generaties. Er is een brief over gestuurd naar de wethouder cultuur van de gemeente Loon op Zand.



De Efteling heeft zelf andere plannen. "We wisten, net als de gemeente, vooraf al van het bestaan hiervan", vertelt een woordvoerder in gesprek met Looopings. "Daarom is er ook een archeoloog ingeschakeld. Maar de bedoeling is wel dat het weggaat."



Niet verwacht

Grootswagers blijft erbij dat de vondst veel omvangrijker is dan vooraf werd vermoed. "We wisten dat hier iets moest liggen, de locatie was bekend, maar dat de fundering er nog zo goed uitziet, hadden we niet verwacht."