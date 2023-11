Europa-Park Erlebnis-Resort

Geheime ervaring: bezoekers van halloweenfestival Europa-Park worden levend begraven

Europa-Park heeft dit jaar een geheime beleving in petto voor bezoekers van horrorfestival Traumatica. Het halloween-evenenement staat bekend om spookhuizen, een circusshow en een nachtclub, maar één ervaring wordt nergens aangekondigd: Taken. Wie daarvoor kiest, zal levend begraven worden.

Op de website van Europa-Park is niets te vinden over Taken. Geïnteresseerden kunnen ter plekke tickets kopen voor 15 euro per stuk, in de souvenirwinkel van Traumatica. Per uur zijn slechts zes plekken beschikbaar. Bezoekers moeten zich op een aangegeven tijdstip melden bij een bushalte aan de rand van het terrein.

Daar tekenen deelnemers een contract waarin staat dat ze akkoord gaan met wat er staat te gebeuren. Even later arriveert een onheilspellend busje. En dan? "Je wordt in een busje gesmeten", vertelt de Nederlandse vlogger Niels Kooyman in een aflevering van de Europa-Park-podcast After Park Lounge. Hij probeerde de mysterieuze beleving uit met zijn vriendin.



Hardhandig

"Het gaat wel redelijk hardhandig. Dan krijg je een zak over je hoofd en word je met die bus weggereden." De rit loopt niet goed af: de passagiers verongelukken, waardoor ze eindigen in een doodskist. "Toen stond er dus een lijkkist voor ons klaar waar we in moesten gaan liggen." Na een rouwscène worden de waaghalzen ter aarde besteld.



Met behulp van speciale effecten als geluiden en rook wekt men de illusie dat er zand op de kist wordt geschept. In de kist bevindt zich een scherm dat gebruikt wordt om een verhaal uit te beelden. Na een weigering bij de hemel komen de nietsvermoedende bezoekers uit bij de hel. Uiteindelijk graaft een demoon de slachtoffers weer op.



Ontlading

"Ik was compleet gedesoriënteerd", aldus Kooyman. "Ik wist niet waar ik was. Ik keek om me heen, ik zag een hele horde mensen naar me kijken en ik zag mensen me filmen. Ik dacht waar ben ik? Ik vond het echt heftig." Daar zag hij zijn vriendin weer. "We vlogen elkaar echt in de armen. Echt even ontlading of zo. Ik vond het echt oprecht heftig."



Zelfs alleen kijken voelde al naargeestig en intimiderend, zegt presentatrice Nicole van de Hoeve. "Het is net alsof je beste vrienden worden opgepakt, in een busje worden gesmeten en naar een executieplaats worden geleid. Ik vond dat echt heftig om te zien." Na afloop arriveerden de deelnemers gebukt en - wederom - met een zak over hun hoofd. "Het leek net alsof jullie gevangen genomen waren."



Panic button

Taken is vanzelfsprekend niet geschikt voor mensen met claustrofobie. Bezoekers krijgen een panic button in hun handen die ze kunnen gebruiken als ze willen dat de ervaring voortijdig stopt. Traumatica vindt dit jaar nog plaats op donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 november, steeds vanaf 19.00 uur.