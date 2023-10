Efteling

Modelbouwshow SBS6 speelt zich af in de Efteling

Deelnemers aan het SBS6-programma Klein Maar Fijn hebben zich laten inspireren door de Efteling. In de tv-show, gepresenteerd door Jan Versteegh, laten modelbouwers wekelijks zien wat ze in huis hebben. De aflevering van afgelopen week - de eerste van het derde seizoen - stond in het teken van het Kaatsheuvelse sprookjespark.

Het Carrouseltheater werd voor de gelegenheid omgedoopt tot werkplaats. Allereerst kregen de acht kandidaten de opdracht om in tweeënhalf uur tijd een Efteling-ketting te maken. Zo ontstonden hangertjes in de stijl van Raveleijn, Holle Bolle Gijs, Kogeloog, de grote boze wolf, het Spookslot, Carnaval Festival en twee draken.

Voor de hoofdopdracht moest in enkele dagen tijd een Eftelingse miniatuurattractie in elkaar geknutseld worden, gebaseerd op een bestaande Efteling-klassieker. Iedereen kreeg een doos om een diorama in te creëren. Uiteindelijk zijn alle dozen naast elkaar gezet, zodat een bootje door alle scènes kon varen.



Nieuw verhaal

De makers konden kiezen uit de Piraña, De Vliegende Hollander, Fata Morgana, het Sprookjesbos, Baron 1898, Joris en de Draak, Droomvlucht en Symbolica. Het tafereel in de stijl van het Sprookjesbos scoorde de minste punten. De bedenker had eerder al moeite om een geschikte uitbeelding te vinden, omdat ze nagenoeg alle sprookjes in het bos saai vond. Daarom bedacht ze een nieuw verhaal.



Uiteindelijk werd het model van De Vliegende Hollander door een vakjury tot winnaar uitgeroepen. Dat gebeurde in de Koningszaal van Symbolica. Klein Maar Fijn is online terug te kijken via kijk.nl. De aflevering duurt zo'n drie kwartier.