Dit is Halloween in de Waarbeek: griezelen inclusief eten, drinken en spookhuizen

De all-inclusive-formule van Attractiepark de Waarbeek in Hengelo blijft ook tijdens Halloween actief. Bezoekers van het nieuwe horror-evenement Lost in the Park betalen één prijs voor de attracties, onbeperkt eten en drinken én toegang tot de halloween-belevingen.

De Waarbeek wordt overgenomen door zo'n tachtig griezels. Zij verspreiden zich over twee scare zones, twee spookhuizen en walkthrough. Een video van Looopings laat zien wat bezoekers kunnen verwachten. Eén van de hoogtepunten is het haunted house Lost in the Movies, waarin een bioscoopbezoek slecht afloopt.

In de walkthrough Lost with the Hill Billy's maken rednecks de dienst uit. Het bestaande spookhuis Huyze Pelle is voor de gelegenheid een loopspookhuis: bezoekers rijden niet door de scènes, maar maken een wandeling langs decors en acteurs. Bij de uitgang is een nieuw pad aangelegd met een themagevel van Petro Art Production.



Er staat nog één halloweenavond op de planning, op zaterdag 28 oktober. De Waarbeek is dan open van 10.00 tot 21.00 uur. Lost in the Park begint om 17.00 uur. Een dagticket kost 19,99 euro. Wie na 17.00 uur binnenkomt, rekent 12,50 euro af.