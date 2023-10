Attractiepark Toverland

Brandweer haalt Toverland-bezoekers met hoogwerker uit vastgelopen attractie

Toverland heeft vanmiddag de brandweer moeten inschakelen na het vastlopen van de attractie Dragonwatch. De tientallen meters hoge parachutetoren was door een technisch mankement stil komen te staan. Op dat moment zaten twee personen in een gondel.

De weersomstandigheden hielpen niet mee: het was 11 graden en regenachtig in Sevenum. Omdat het de technici van Toverland niet lukte om de parachutes handmatig naar beneden te krijgen, kwam de brandweer ter plaatse met een hoogwerker.

Dat gebeurde rond 15.45 uur, bevestigt een woordvoerder van het attractiepark aan Looopings. "De storing bleek niet zomaar op te lossen, dus we hebben de keuze gemaakt om de twee gasten te evacueren", legt hij uit. "Hier heeft de brandweer ons bij geholpen."



Warme trui

De evacuatie is goed verlopen. "Inmiddels worden de gasten opgevangen in restaurant The Flaming Feather met een kom soep en warme trui." Ze zijn ook uitgenodigd om komende zomer nog een keer gratis terug te komen, inclusief een overnachting op het Pop-Up Summer Camp van Toverland.



Dragonwatch ging afgelopen zomer open. De toren werd gebouwd door de Liechtensteinse fabrikant Intamin. Het kwam nog niet eerder voor dat de brandweer langs moest komen tijdens een storing.



40 meter

Inclusief decoraties is de zogenoemde family droptower zo'n 40 meter hoog. De zes parachutes - met elk twee banken voor drie personen - stijgen tot 17 meter hoogte. Daarna zakken ze normaal gesproken weer naar beneden met 19 kilometer per uur.