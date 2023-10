Efteling

Video: Efteling-bezoekers proberen droge voeten te houden na wateroverlast

Een flinke regenbui heeft deze week gezorgd voor wat wateroverlast bij de ingang van Raveleijn in de Efteling. Dat zorgde voor een komisch schouwspel. In een filmpje is te zien hoe Efteling-bezoekers moeite doen om droge voeten te houden.

Ze proberen langs een hek naar binnen te lopen, in de hoop een grote plas te ontwijken. Dat zorgt voor hilariteit bij de filmer, die suggereert om dwars door het water te lopen. Uiteindelijk durft iemand het aan om de plas te doorkruisen.

De beelden werden woensdagmiddag gemaakt bij de brug richting de entreepoort van stuntshow Raveleijn, op het Ton van de Venplein. Bij veel regen blijft daar al snel water staan. De voorstelling met paarden, vogels en ruiters draait al ruim twaalf jaar.