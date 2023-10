Efteling

Nieuwe foute kersttrui Efteling staat in het teken van Droomvlucht

Goed nieuws voor iedereen die gek is op foute kersttruien én Droomvlucht in de Efteling. Het Kaatsheuvelse attractiepark brengt dit jaar wintertruien uit die in het teken staan van de populaire attractie. Ze zijn beschikbaar voor zowel volwassenen als kinderen.

Op de blauwe Droomvlucht-truien prijken sterren en hemelburchten in een breipatroon. Bovendien wordt gebruikgemaakt van een glow-in-the-dark-effect, waarbij sommige details oplichten in het donker. Eén trui kost 35 euro voor volwassenen (maat S tot en met XXL) en 25 euro voor kinderen (110/116, 122/128, 134/140, 146/152 en 158/164).

Het product is gemaakt van acryl. Er zijn ook bijpassende dikke huissokken voor 12,50 euro, bestaand uit acryl en polyester. Ze zijn voorzien van een anti-slip-logo op de onderkant. De sokken worden verkocht in één maat, geschikt voor mensen met de schoenmaten 35 tot en met 42.



Warme Winter Weide

Beide souvenirs zijn vanaf de start van de Winter Efteling - maandag 13 november - verkrijgbaar op de Warme Winter Weide, een chalet op het Ton van de Venplein en souvenirwinkel Dromerijen bij Droomvlucht. Rond de kerstvakantie zullen de artikelen ook bij souvenirwinkel Efteldingen te vinden zijn.



Droomvlucht was deze maand meermaals langdurig buiten gebruik vanwege een hardnekkige technische storing. Sinds enkele dagen is de geliefde darkride weer operationeel.