Efteling

Efteling pakt parkeerterrein aan: bredere vakken, andere looproutes en tunnel

Het parkeerterrein van de Efteling gaat de komende jaren op de schop. Er wordt gezorgd voor bredere parkeervakken en parkeerbanen, plus een nieuwe uitrijbaan en aangepaste looproutes. Verder realiseert men een korte tunnel richting het nieuwe Efteling Grand Hotel. Vandaag beginnen de werkzaamheden. Enkele bomen zijn al verdwenen.

De eerste stap is het aanleggen van de parkeerplaats voor het toekomstige hotel. "Dit wordt een afzonderlijk deel van ons hoofdparkeerterrein vóór de hoofdingang, aan beide kanten van de Parkeerpromenade", legt een voorlichter uit. Het Efteling Grand Hotel verrijst de komende maanden vlakbij de entree.

Om ervoor te zorgen dat hotelgasten met hun auto voor de deur van het hotel kunnen uitkomen, bouwt de Efteling een onderdoorgang van de ene kant van de Parkeerpromenade naar de andere kant. Deze klus moet medio 2024 afgerond zijn. De nieuwe uitrijbaan is al over enkele weken af.



Doorstroming

Aansluitend pakt de Efteling nog een hoop andere zaken aan. De huidige wegen zijn anno 2023 aan de krappe kant: auto's werden de afgelopen decennia een stuk groter. Daarom komen er bredere parkeervakken en parkeerbanen. "We zullen ook aanpassingen doen ten behoeve van een betere doorstroming."



Daarbij horen aangepaste looproutes. Het gaat om een meerjarenplan, geeft de woordvoerder aan. In de tussentijd is er dus minder parkeercapaciteit beschikbaar. Om het tekort op te vangen, gaat de Efteling de noodparkeerplaats met de naam O vaker inzetten. Daar is een vergunning voor aangevraagd.



Weiland

Parking O ligt aan de Kaatsheuvelse Dodenauweg. Het weiland wordt al jaren gebruikt op extreem drukke zomerdagen. Vorig jaar vroeg de Efteling een vergunning aan om het veld tijdelijk te verharden. Het was aanvankelijk de bedoeling om het gebied na 22 weken weer terug te brengen in de originele staat.



De verharding is echter blijven liggen. Dat komt nu goed uit, want automobilisten zullen hier de komende jaren regelmatiger naar doorgestuurd worden. "Dit terrein zetten we alleen in wanneer dat noodzakelijk is", belooft de voorlichter. "Hiermee proberen we de overlast voor onze buren zo veel mogelijk te beperken."