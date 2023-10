Attractiepark Toverland

Winter in Toverland: schaatsbaan wordt anderhalf keer zo groot

Toverland maakt vandaag bekend hoe de tweede editie van winteropening Winter Feelings eruit komt te zien. Net als vorig jaar gaat het volledige attractiepark open in de wintermaanden, inclusief de buitengebieden Port Laguna, Avalon, Ithaka en Magische Vallei. Eén van de grootste veranderingen is de uitbreiding van de schaatsbaan.

Winter Laguna, zoals het entreegebied 's winters heet, huisvest dit keer een ijsbaan die anderhalf keer zo groot is als voorheen. Bovendien wordt ook de Almhut vergroot: de horecagelegenheid krijgt twee verdiepingen, inclusief een balkon. Het aantal curlingbanen stijgt van drie naar vijf.

Ook nieuw ten opzichte van de vorige editie is de komst van verschillende attracties in themagebied Avalon. "Nu de bouwwerkzaamheden voorbij zijn, kunnen we nog meer aandacht besteden aan het Keltische Midwinterfeest dat in Avalon gevierd wordt", zegt een woordvoerder.



Slotshow

Toverland gaat nieuwe attracties als Dragonwatch en Pixarus feestelijk aankleden. "Ook de rest van het gebied wordt zeker niet vergeten." Op een conceptafbeelding in het stationsgebouw van boottocht Merlin's Quest zichtbaar. Het entertainmentaanbod blijft nagenoeg gelijk. Zo staat elke avond de slotshow Het Magische Winterfeest op het programma.



De laatste Halloween Day is op zondag 5 november, waarna het park drie weken dicht is. Winter Feelings vindt vervolgens plaats op weekenddagen tussen 25 november en 14 januari, plus de hele kerstvakantie. De poorten openen 's ochtends om 11.00 uur. Bezoekers zijn welkom tot 18.00, 19.00 of 20.00 uur, afhankelijk van de verwachte drukte.