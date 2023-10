Movie Park Germany

Bizarre act in Movie Park: halloweenacteur speelt bevalling na, inclusief vruchtwater

Bezoekers van het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany kunnen getuige zijn van een absurd tafereel. Op Instagram verscheen een filmpje van een scare actor die de rol van een hoogzwangere vrouw speelt. Op een gegeven moment breken de vliezen.

Het personage loopt luid kreunend rond in de vernieuwde scare zone Hillbilly Town, bij vrijevaltoren The High Fall. Tijdens het moment suprême komt er als het ware vruchtwater vrij, waarna de acteur gaat liggen en nog harder begint te kermen. Ook andere scare actors schreeuwen mee.

Uiteindelijk komt daadwerkelijk een kind ter wereld, in de vorm van een kletsnatte babypop. De beelden werden online gezet door het account HalloweenHorrorFestivalFanSite. "De geboorte van een nieuw familielid in Hillbilly Town", luidt het droge commentaar. "Hartelijk gefeliciteerd en welkom bij de familie."



280 acteurs

Het Halloween Horror Festival duurt nog tot en met zondag 12 november. Naast Hillbilly Town zijn er de scare zones Acid Rain, Fear Pier en Horrorwood Boulevard. Aan het evenement doen in totaal zo'n 280 monsters mee.