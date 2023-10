Walibi Holland

Walibi Holland: Fright Nights 2023 overschaduwd door klachten en negatieve reacties

De Halloween Fright Nights van 2023 gaan niet de boeken in als een topseizoen. Commercieel gezien was Walibi's bekende horrorfestival een succes: de bezoekersaantallen waren hoog en de spookhuizen raakten uitverkocht. Toch werd het evenement overschaduwd door negatieve commentaren en slechte publiciteit.

Op social media wemelt het van de klachten van teleurgestelde bezoekers. Zij mopperen over de extreme drukte, de gebrekkige organisatie en het agressieve publiek. Onder nagenoeg alle berichten die Walibi op Facebook en Instagram plaatste over de Fright Nights is felle kritiek te lezen. TikTok staat vol met filmpjes van bezoekers die een rotdag hebben gehad. Nooit eerder was er online zo veel rancune.

Wie een blik werpt op de Facebook-pagina van Walibi Holland, weet direct genoeg. "Gigantische wachttijden voor de attracties, eten en gastenservice", merkte Amanda van Gurchom. "Veel te druk." Tamara van der Veen zegt volgend jaar een ander park te kiezen om Halloween te vieren. "Een betere controle op al het tuig wat binnenkomt om alleen maar te drinken, te blowen - alsof ik in Amsterdam liep - en ruzie te trappen zou beter zijn. Dit jaar meerdere opstootjes meegemaakt."



Abnormaal

"De attracties zijn voor de helft gesloten", verzucht Marielle van Gelder. "Schandalig hoe jullie hiermee omgaan!", klaagt Nadia Bender. "Wachtrijen tot begin van het park", sneert Mandy van den Abeele. "Spookhuizen waren ook best tegenvallend dit jaar." Volgens Cynthia Siroen was het "abnormaal druk". "Wachttijden van twee uur of langer... Wij hebben twee attracties kunnen doen en waren tot het bot toe nat."



Brigitte Begue stond een half uur in de rij om binnen te komen. Wachten op een hapje eten duurde anderhalf uur. Tot overmaat van ramp knalde iemand op haar nieuwe auto op het modderige parkeerterrein. Simone Mensen is naar eigen zeggen weinig acteurs tegenkomen omdat het overal te druk was. "Lees ik dat er kortingsbonnen werden uitgedeeld voor een volgend bezoek met 50 procent korting. Wij hebben niemand zien staan bij de uitgang."



Ellende

Noëla verbaasde zich over de bizarre drukte. "Wat was het een ellende zeg! Je kon bijna niks bekijken. Het was veel maar dan ook véél minder dan vorige jaren." Martine Nijboer snapt niet dat het maximale bezoekersaantal niet omlaag is gehaald, gezien een permanent personeelstekort. "Omdat je minder attracties hebt, heb je ook minder capaciteit om bezoekers te verdelen over het park. Hier wil je toch niet meer naartoe, als je alles leest."



Een deel van de problemen werd veroorzaakt door het hardnekkige personeelstekort. Op het dieptepunt hield Walibi maar liefst acht attracties gesloten omdat er niet genoeg medewerkers voorhanden waren. Ook sommige horecalocaties en toiletten bleven dicht. Er werden kortingsbonnen uitgedeeld, maar het maximale bezoekersaantal ging niet omlaag.



Aantrekkelijke werkgever

Waarom willen mensen niet bij Walibi werken? "We doen ons best om een aantrekkelijke werkgever te zijn, misschien wel meer dan eerder", zegt directrice Mascha Taminiau in gesprek met dagblad de Stentor. "We proberen goed te belonen, maar zijn een commercieel bedrijf en er zitten grenzen aan."



De directrice denkt dat de voornaamste oorzaak van de kwestie niet bij Walibi ligt. "In de hele samenleving hebben bedrijven moeite om personeel te vinden. We hebben meer contracten voor personeel dan ooit tevoren, maar merken dat mensen na corona liever korter willen werken en niet meer vijf dagen per week." Wat als er de komende jaren nóg minder mensen beschikbaar zijn? Walibi heeft de oplossing nog niet gevonden. Het belooft weinig goeds voor de Halloween Fright Nights van 2024.



Toverland

Miranda Vogels laat Walibi Holland voortaan in ieder geval links liggen met Halloween. "Volgend jaar naar Toverland!" Larissa Kerek kwam tot dezelfde conclusie. "Voor Halloween gaan we niet meer naar Walibi." De Fright Nights zijn zonde van je geld, schrijft Melanie Korver. "Wachttijden van 150 minuten vind ik te zot voor woorden. Elk jaar stampen jullie het maar voller en voller." Linda Neele heeft nog een goede tip voor Walibi. "Als er personeelstekort is en je wil geen ontevreden klanten, stop dan de kaartverkoop. Wie weet komen mensen dan volgend jaar nog eens terug."



Margot Thomas ergerde zich kapot aan het asociale publiek. "Superveel overlast door jongelui die komen om herrie te schoppen en wiet te roken. Totaal geen controle en de beveiliging die er is durft niet in te grijpen." Voor Frank Bezembinder begon de horror al op de parkeerplaats, die in zeer slechte staat was. "Neem aan dat ik de kosten van het wassen en reinigen van de auto bij jullie kan declareren? Wat een asociale armoedige bende is het bij jullie."



Grote flop

Martinique van Zaltbommel heeft nauwelijks iets kunnen zien en doen. "Het was gewoon te druk." Lynn van den Elzen is er klaar mee. "Voor ons nooit meer." Kelly Janse vond het "echt een tegenvaller". "Veel dicht, lange wachtrijen. Drie attracties geweest... Jammer dus." Mariska Krake: "Grote flop dit jaar. Volgend jaar maar een keer overslaan." Debby Schuurman staat waarschijnlijk nog steeds op het parkeerterrein. "Help!!! Hoe kom je van de parkeerplaats af als je vast zit in de modder?", laat ze weten. "Niets is bereikbaar en niemand te vinden!"



Vorig jaar was Walibi op tien van de twaalf Fright Nights volledig uitverkocht. Dit jaar werd de ticketverkoop slechts op één van de twaalf dagen stopgezet, namelijk op zaterdag 28 oktober. Toch zijn de bezoekersaantallen niet gedaald. In 2022 verwelkomde het park maximaal 19.000 bezoekers per dag. Dankzij aanpassingen aan de infrastructuur steeg de maximumcapaciteit in 2023 naar 22.000 bezoekers.



Zonde van je geld

"Geen leuke ervaring", concludeert Arjan Vis. Hij stond ruim twee uur te wachten voor de achtbanen. "Véél en véél te druk. Lange wachtrijen bij het eten halen, geen fatsoenlijke zitplaatsen. Zelfs even snel naar het toilet was onmogelijk." Volgens Vis worden er veel te veel kaarten verkocht. "Ik begrijp niet dat Walibi, gezien zo ontzettend veel negatieve reacties, er niets mee doet. Zonde van je geld op deze manier en voor ons niet voor herhaling vatbaar."



De reden laat zich raden: zolang Walibi ondanks de klachtenregen jaarlijks een hoop geld binnenharkt, is er vanuit de directie en het Franse hoofdkantoor geen reden om rigoureus in te grijpen. Directrice Taminiau is dan ook niet van plan om de drukte het hoofd te bieden door het aantal halloweendagen uit te breiden of minder bezoekers binnen te laten. Dat zou een negatieve impact hebben op de winstgevendheid.



Kinderen

In plaats daarvan ligt de focus op het laten groeien van de Halloween Spooky Days, het familievriendelijke evenement dat overdag plaatsvindt. Gezinnen met kinderen gaan 's avonds naar huis, zo is het idee, waardoor de Fright Nights rustiger zouden worden zonder dat de dagelijkse bezoekersaantallen omlaag hoeven. De Spooky Days bestaan sinds 2019. Tot nu toe is het niet gelukt om het concept op de kaart te zetten bij een jonge doelgroep: het aantal aanwezige kinderen is op de meeste dagen verwaarloosbaar.