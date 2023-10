Musée Grévin Paris

Kritiek op Frans wassenbeeldenmuseum vanwege te witte Dwayne Johnson

Een wassenbeeldenmuseum in Frankrijk ligt onder vuur vanwege een beeld van Dwayne Johnson (51). De acteur, ook wel bekend als The Rock, kreeg deze maand een plekje in Musée Grévin Paris. Na de onthulling werd de toeristische attractie overstelpt met kritiek, omdat het wassen beeld niet zou lijken. De huidskleur zou te licht zijn.

Verschillende internationale media besteedden aandacht aan de zaak. Ook de Amerikaanse komiek Jimmy Fallon deed deze week een duit in het zakje. Op Instagram nam cabaretier James Andre Jefferson Jr. het beeld op de hak voor in een filmpje voor zijn 540.000 volgers. "The Rock, je weet wel: zwart en Samoaans: dit is hoe Parijs denkt dat hij eruitziet", klaagt hij.

"Ze hebben van The Rock een kiezelsteen gemaakt. Het lijkt alsof The Rock nog nooit de zon heeft gezien." Volgens Jefferson moet de maker van het beeld zich schamen. "Diegene hoeft zich nooit meer bezig te houden met kunst. Door jou lijkt The Rock op David Beckham. Het lijkt alsof hij onderdeel is van de koninklijke familie. Wat zijn we hier aan het doen? Heb je hem überhaupt gegoogeld, sukkel?"



Beledigd

De comedian grapt dat hij "enigszins beledigd" is door het uiterlijk van het beeld. "Jullie hebben al het zwarte uit Dwayne Johnson gehaald. Is dit hoe jullie jezelf voelden toen jullie De Kleine Zeemeermin kwijtraakten? Ik weet het goed gemaakt: jullie krijgen de zeemeermin terug, wij krijgen The Rock terug."



Inmiddels heeft Johnson zelf ook gereageerd: hij deelde de video van Jefferson op zijn eigen Instagram-pagina, die 391 miljoen volgers heeft. De acteur zegt hard gelachen te hebben om de grappen. "En voor de goede orde: ik laat mijn team contact opnemen met onze vrienden van het Grévin-museum, zodat we mijn wassen beeld kunnen bijwerken."



Johnson denkt aan "enkele belangrijke details en verbeteringen". "Te beginnen met mijn huidskleur. En de volgende keer dat ik in Parijs ben, kom ik even langs om iets te drinken met mezelf."



Fouten

Het management van Musée Grévin zegt de kritiek te begrijpen. Volgens directeur Yves Delhommeau zijn er fouten gemaakt omdat de belichting van het decor verkeerd is ingeschat. Bovendien zou de huidskleur van The Rock op beschikbare foto's steeds verschillen. Men belooft beterschap: de huid wordt donkerder.