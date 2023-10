Zoo Planckendael

Zoo Planckendael lanceert lichtfestival Dragons & Unicorns

In de Belgische dierentuin Zoo Planckendael vindt de komende maanden op 34 dagen een lichtfestival plaats. Tot en met de kerstvakantie huisvest het dierenpark tientallen lichtobjecten, als onderdeel van de derde editie van het China Light Festival. Het thema is dit jaar Dragons & Unicorns.

In totaal zijn er ruim zestig kunstwerken, waaronder verschillende draken. "De rokende rode draak van 6 meter hoog is het meest indrukwekkende wezen uit het betoverende woud", laat Zoo Planckendael weten. Verder kan het publiek zich vergapen aan onder meer eenhoorns, elfjes, sterren en vuurvliegjes.

"En de maangalerij leidt naar een speelparadijs met lichtgevende schommels en wippen voor de kleintjes." Een YouTube-video laat zien hoe de verschillende objecten zijn gebouwd en geïnstalleerd. Er werkten 150 Chinese lichtkunstenaars aan mee. Vanavond zijn bezoekers voor het eerst welkom, tot 22.00 uur.



Restaurant

Dragons & Unicorns is een losstaand evenement, waar aparte avondkaarten voor gekocht moeten worden. Die kosten 19 euro per stuk. Combitickets inclusief een dagbezoek worden online verkocht voor 36,25 euro. Om 16.00 of 17.00 uur gaat de dierentuin dicht. Bezoekers kunnen dan tot 18.00 uur alleen terecht in restaurant Toepaja.