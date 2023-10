Phantasialand

Let op: wegafsluiting rond Phantasialand in november

Wie komende maand naar Phantasialand gaat, moet rekening houden met verkeershinder door een wegafsluiting. Snelweg A553, die direct langs het bekende Duitse attractiepark loopt, is in november op enkele dagen niet toegankelijk in verband met werkzaamheden.

Het onderhoud vindt plaats tussen vrijdag 3 en maandag 6 november. Exacte tijden zijn nog niet bekend. Phantasialand is in die periode steeds geopend van 09.00 tot 18.00 uur.

De A553 wordt afgesloten tussen knooppunt Bliesheim en Brühl-Süd. De afslag Brühl-Süd leidt weggebruikers normaal gesproken naar de Phantasialandstraße en de Berggeiststraße in Brühl, waar het pretpark ligt.



Winterseizoen

Automobilisten zullen een omleiding moeten volgen. Eigenlijk had de klus al in oktober afgerond moeten worden, maar het project werd uitgesteld. Op zaterdag 18 november start in Phantasialand het winterseizoen Wintertraum.